Bongiorno: 'Questa Lega l'avrebbe approvata anche Andreotti'



"Giulia Bongiorno: 'Questa Lega nazionale l'avrebbe approvata anche Andreotti'. E' davvero cambiato il mondo: io e Bossi quelli come Andreotti li abbiamo sempre combattuti". Cosi' il governatore lombardo Roberto Maroni, su Twitter, critica le affermazioni dell'ex avvocato di Andreotti, che sara' capolista per la Lega di Matteo Salvini in diverse circoscrizioni ale politiche.



"Sono orgoglioso della scelta per la Lega di Giulia Bongiorno, delle sue battaglie per la sicurezza, la legalita', la legittima difesa e la difesa dei diritti e della liberta' delle donne, come per la legge sullo stalking che ha salvato tante vite. Io guardo al futuro, e nel futuro c'e' che la Lega governera' questo Paese". Cosi' il segretario della Lega e candidato premier Matteo Salvini. Poco fa su Twitter Roberto Maroni ha ricordato che "io e Bossi quelli come Andreotti", citato da Bongiorno ("Questa Lega nazionale l'avrebbe approvata anche Andreotti") "li abbiamo sempre combattuti".