Bonus bebe', Regione verso il ricorso in Cassazione



La Regione Lombardia difende il requisito dell'anzianita' quinquennale di residenza per l'accesso alle misure di sostegno regionale e valuta il ricorso in Cassazione contro le sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha definito tale criterio "discriminatorio" in relazione al bonus bebe', ordinando di riscrivere e di riaprire il bando approvato nel 2015 dalla giunta Maroni.



"Sono in corso di valutazione, insieme alla Presidenza e all'avvocatura regionale, tutti gli elementi che possono essere utili a proporre un ricorso in Cassazione contro la sentenza del Tribunale di Milano che ritengo questa si', essere assolutamente discriminatoria nei confronti dei cittadini che risiedono in Lombardia da molto tempo e che chiedono di accedere a queste misure" ha affermato l'assessore lombardo alla Famiglia Silvia Piani (Lega), rispondendo in Consiglio regionale a un'interrogazione del Pd. "Non e' ovviamente un problema ne' di provenienza ne' di colore della pelle, ma una scelta di equita' nei confronti di chi vive nella nostra regione", ha aggiunto.