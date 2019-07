Cerno, il paracadutato No-Tav che ha un grosso debito con il Pd

A Milano, Tommaso Cerno, deve molto. Moltissimo. Anzi, si può proprio dire che è in debito. Sia con la città che con il Partito Democratico. Letteralmente paracadutato dal Pd nazionale (paracadutato nel senso che nessuno l’ha mai visto prima, nei circoli o tra i militanti della città) l’ex direttore dell’Espresso, poi condirettore di Repubblica, Cerno è un senatore indipendente eletto con i dem nel collegio di Milano. Al Foglio, raccontava solo un anno fa della sua scelta di abbandonare il giornalismo. Parole grevi, e tristi. “La verità è che il giornalismo l’avevo lasciato il 26 maggio 2016, dopo aver avuto un cancro ed essermi salvato la vita per un pelo. Ero direttore del Messaggero Veneto, avevo deciso di mollare. Solo che Carlo De Benedetti mi offrì la direzione dell’Espresso. E di fronte al giornale per il quale avevo lavorato per così tanto tempo, di fronte a quella sfida, ho pensato di soprassedere. Ma è stata solo una decisione rinviata”.

Decisione rinviata e forse rivista, giacché tutti gli spifferi Dem raccontano che lui al giornalismo ci vorrebbe tornare. Disperatamente. Intanto, fa un po’ di azioni forti e decise. Per esempio affronta i problemi dell’Italia chiedendo di rivedere il concordato con la Chiesa e di abolire l’ora di religione. Poi oggi sul Fatto spiega in una lunga intervista che voterà con i 5 stelle contro la Tav. Chissenefrega se nel collegio per il quale dovrebbe lavorare tutti la pensano diversamente. Potrebbe far cambiare idea a qualcuno, se facesse qualche evento sul territorio. Ma zero. Anzi. Tre zeri. Dopo il 18. Diciottomila euro. Secondo indiscrezioni dem Cerno dovrebbe questa cifra, come contributo da parlamentare, al partito. Nessuno li ha visti, ma si sa, magari sarà un errore burocratico. Come quello di paracadutarlo a Milano.