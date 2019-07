"Colazione a Wall Street": caffè, cornetto e investimenti a Milano

L'11 ottobre "Colazione a Wall Street" organizza il suo primo "Business Breakfast" a Milano a partire dalle 9 da Synergyco, in via Mambretti 11. Si tratta di brevi interventi e tavole rotonde su temi legati a investimenti, networking e fintech con alcuni tra i maggiori esperti del mondo della finanza. Tra i relatori Valentino Magliaro, uno dei 30 giovani più influenti d’Italia secondo Forbes ed ambasciatore in Italia per la Obama Foundation. Già confermata la presenza di realtà importanti come Solution Capital Management Sim SPA, GB Investing SRL, Relender S.p.A. e TradingView Italia, e di aziende come N26*, la mobile bank tedesca diventata un vero e proprio caso di successo nell’ambito FinTech.

"Colazione a Wall Street" è un progetto di educazione finanziaria che sfrutta mezzi di comunicazione contemporanei per raggiungere il più ampio numero di persone possibile, soprattutto tra i millennials. Ideatore del progetto è un giovane consulente finanziario triestino, Francesco Casarella, che con i suoi video da sorbire a colazione spiega borse e mercati in maniera semplice e accattivante. La pagina Facebook del progetto è già seguita da più di 10mila persone (15.000+ sono gli utenti unici tra Facebook e Blog) e continua a ricevere recensioni estremamente positive.

“Visto l’ottimo riscontro ottenuto fin qui abbiamo deciso che i tempi erano maturi per proporre un evento nazionale targato Colazione a Wall Street - racconta Casarella -. Per farlo abbiamo scelto la piazza milanese, dove l’11 ottobre debutteremo con la nostra prima iniziativa face to face, pensata per poter dialogare con la nostra community e per farci conoscere da un pubblico sempre più vasto”.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni scrivere a colazioneawallstreet@gmail.com o telefonare al 3409873035. QUI IL LINK all'evento.