Coronavirus, Confindustria: "Problema molto più grosso di quanto dicono"

Coronavirus, Confindustria: "Problema molto più grosso di come dicono"

Coronavirus, l'allarme del presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti: "Problema molto serio, piu' grosso di quello che ci viene raccontato. Noi che abbiamo un'azienda anche in Cina stiamo facendo, con fatica, rientrare i nostri dipendenti che verranno messi in quarantena". Bonometti, ha parlato con i giornalisti a margine dell'evento "Smartland, la Lombardia del futuro" in corso all'Universita' di Castellanza (Va) organizzato da Sole 24 ore, Regione Lombardia, Confindustria Lombardia e Fondazione Fiera Milano. "E' chiaro che le conseguenze saranno sentite anche dal mondo economico industriale - ha spiegato Bonometti - e questo vale sia per la Cina, dove si rischia di chiudere le aziende per un certo periodo, in attesa che la situazione si normalizzi, sia, soprattutto, per le aziende italiane che esportano in Cina o che importano".