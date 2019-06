Daspo urbano per i nomadi, Majorino: "Non sarà su base etnica"

Daspo urbano per i nomadi che continuano a occupare alcune zone della citta': la proposta lanciata dal sindaco di Milano Beppe Sala ha avviato la discussione e acceso il dibattito. Al quale oggi prende parte su facebook anche Pierfrancesco Majorino , assessore uscente alle Politiche sociali e neo eletto parlamentare europeo del Partito democratico.

Dice Majorino che la giunta "ovviamente non fara' mai un provvedimento su base etnica, cioe' un Daspo per Rom". "Sinceramente trovo assolutamente sensato e ragionevole sperimentare strumenti che permettano di intervenire con decisione, se quelli attuali non lo consentono, nei confronti di chi sviluppa occupazione di aree in serie, siano o meno di origine Rom, creando non poche difficolta' in alcuni quartieri -. ha aggiunto -. Chi promuove la cultura dei diritti, dell'accoglienza, della convivenza positiva deve sempre essere molto fermo sul rispetto della legalita' e mettere in contrapposizione legalita' e diritti porta sempre a cancellare i secondi". "Poi mi piacerebbe che di Rom non si parlasse generalizzando pericolosamente, facendo di tutta l'erba un fascio - ha concluso -. Ci sono esperienze e storie assolutamente positive, anche a Milano, di cosiddetta integrazione. E dovremo contribuire noi per primi, a raccontarle di piu'. E il mio contributo in questa direzione in futuro, a prescindere dal ruolo, non manchera'"