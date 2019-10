Droga: importarono una tonnellata di hashish, sei arresti a Milano

Sei persone sono indagate a Milano per traffico internazionale di hashish. La Polizia di Stato e i Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano - Direzione Distrettuale Antimafia, questa mattina, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip al Tribunale di Milano, a carico di sei italiani. Di queste quattro sono custodie cautelari in carcere, una è un arresto domiciliare e un'altra è un obbligo di dimora. L'hashish, proveniente dal Marocco, veniva stoccato a Milano e successivamente commercializzato in tutto il Centro- Nord del Paese. La Squadra Mobile di Milano e il Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Savona hanno fermato il gruppo criminale che si occupava della importazione e della successiva distribuzione.

Importavano droga dal Marocco a bordo di uno yacht. E' stato fermato a Milano un gruppo criminale accusato di traffico internazionale di hashish. Il gruppo di trafficanti aveva la sua base operativa nell'hinterland di Milano. Era coordinato da due persone, i quali avevano organizzato e finanziato l'importazione della droga, avvalendosi di un yacht e di altri soggetti che trasportavano dalle coste liguri al territorio milanese la sostanza stupefacente e provvedevano allo stoccaggio all'interno di box. L'indagine parte dal 24 settembre quando è stato arrestato un cittadino italiano in flagranza di reato, perché trovato in possesso di 1.100 chili di HASHISH e 540 grammi di cocaina all'interno di un box in una autorimessa sotterranea tra via Padova e Via Palmanova. La droga era stata nascosta dietro un muro in un box. Ancora nuovo e imballato era stato trovato anche un dispositivo satellitare radar per imbarcazioni marca Garmin. Contestualmente a tale sequestro la Compagnia dei Carabinieri di Savona stava indagando su un soggetto appartenente ad un gruppo criminale che aveva organizzato un'importazione di un ingente quantitativo di HASHISH dal Marocco all'Italia, attraverso uno yacht denominato «Elizabeth G.», battente bandiera Olandese e ormeggiato al porto di Varazze. Da queste indagini, è stato costruito un quadro indiziario nei confronti di alcuni soggetti appartenenti al gruppo criminale ed è stato ricostruito l'iter del viaggio finalizzato all'importazione avvenuta agli inizi del mese di settembre.