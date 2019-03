Fatturazione elettronica, un ciclo di incontri per saperne di più

Esperti del settore della formazione, commercialisti e imprenditori insieme per spiegare i segreti della fatturazione elettronica. Sono questi gli elementi del miniciclo sulla fatturazione elettronica per professionisti promossi dalla Galgano Formazione in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti e l'imprenditore Gianluca Massini Rosati.

Tre giorni, 30 marzo, 15 aprile e 15 maggio, con quattro relatori tra cui commercialisti ed esperti del settore che spiegheranno ai professionisti la teoria e la pratica per affrontare il cambiamento imposto dalla nuova normativa. Per adesso, in molti hanno preferito rimandare il problema a quando scatteranno le sanzioni, ma potrebbe non essere una buona idea perché questi mesi di tregua sono stati concessi proprio per adeguarsi. Presto non sarà più facile far accettare alle aziende le proprie fatture cartacee, per questo motivo è il caso di attrezzarsi sia nella teoria che nella pratica prima che diventi un problema riscuotere i propri guadagni.

“In questo momento di passaggio delicato, tra un vecchio sistema e uno nuovo che rischia di mettere in difficoltà molto imprenditori e partite iva - spiega Massini Rosati - è importante disporre degli strumenti giusti e capire cosa nasconde veramente la fatturazione elettronica e come lo Stato userà davvero questo strumento”.

Per saperne di più e per iscriversi:

Informazioni generali: http://www.galganoformazione.eu/formazione-aziendale/giornalisti/

Incontro del 30 marzo: http://www.galganoformazione.eu/elearning/giornalisti/fatturazione-elettronica-informazioni-e-mezzi-per-affrontare-il-cambiamento-digitale-che-i-professionisti-non-posso-evitare/

Incontro del 15 aprile: http://www.galganoformazione.eu/elearning/giornalisti/fatturazione-elettronica-informazioni-e-mezzi-per-affrontare-il-cambiamento-digitale-che-i-professionisti-non-posso-evitare-ed-2/

Incontro del 15 maggio: http://www.galganoformazione.eu/elearning/giornalisti/fatturazione-elettronica-informazioni-e-mezzi-per-affrontare-il-cambiamento-digitale-che-i-professionisti-non-posso-evitare-ed-3/