Ferrovie Nord: pronte a rilevare Autostrade Serravalle



Le Ferrovie Nord, il cui 57,57% del capitale e' detenuto dalla Regione Lombardia, sono pronte a rilevare la quota di maggioranza (52,9%) nella societa' autostradale MILANO Serravalle, detenuta dalla stessa Regione Lombardia. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione e' "attualmente allo studio" e "permetterebbe di creare, attraverso la Societa' (Fn) il primo polo integrato della mobilita' ferroviaria e stradale in Lombardia".