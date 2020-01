Fondazione Milano Cortina 2026, le candidature: c'è Bianchi di Atm

Fondazione Milano Cortina 2026 in vista dei Giochi olimpici invernali: per i due seggi espressi dal Comune di Milano nel futuro consiglio di amministrazione ci sono ventuno candidati, dodici uomini e nove donne. La commissione di valutazione ha giudicato idonei Franco Aletti, Luca Bianchi, Sergio Biffi, Valeria Bottelli, Luigi Cambri, Marcella Caradonna, Luciano Carbone, Maurizio Carrara, Marco Francesco Giuseppe Contardi, Elisabetta Beatrice Cugnasca, Barbara Masetti, Stefano Modena, Federico Filippo Oriana, Matteo Giordano Pastore, Vittorio Quadrio, Lodovico Rosnati, Stefania Alba Maria Saviolo, Annamaria Tartaglia, Maurizia Carla Villa, Laura Alice Villani, Lucia Visconti Parisio. Come anticipato da Affaritaliani.it Milano, figura dunque anche il nome di Luca Bianchi, attuale presidente Atm, la cui candidatura è stata presentata dal capogruppo Pd Filippo Barberis ed il cui mandato nell'azienda dei trasporti pubblici milanesi scade in primavera.