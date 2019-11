Fontana: "Snellire burocrazia per le imprese. Il mondo corre veloce"

"Il mondo corre veloce e se non vogliamo perdere il treno dello sviluppo dobbiamo intervenire efficacemente contro la burocrazia”, ha dichiarato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in visita in Cina per una serie di incontri istituzionali. “Alle nostre imprese - ha poi aggiunto - servono procedure rapide, trasparenti che responsabilizzino chi le pone in essere. Le lungaggini e complicazioni burocratiche non fermano la corruzione, anzi credo la favoriscano, e soprattutto frenano la nostra economia”.