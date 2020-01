Incidente sugli sci, in ospedale il noto chef lombardo Giancarlo Morelli

Grave incidente per lo chef lombardo Giancarlo Morelli sulle piste della Val badia, in Alto Adige. Perso il controllo degli sci Morelli è uscito dalla pista e ha riportato una commozione cerebrale e fratture multiple a una gamba. Il 118 lo ha trasportato in eliambulanza all’ospedale di Bolzano. Sulla sua pagina Instagram la famiglia rassicura gli amici dello chef. «E’ un pò spezzettato - si legge - ma sta bene e in rapida ripresa». Giancarlo Morelli, allievo degli chef Bernard Loiseau e Alain Ducasse, è lo chef del Pomireou a Seregno e del Morelli a Milano.