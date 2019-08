Incidenti stradali: morta donna dopo schianto su guardrail



E' morta la donna di 32 anni, Marta Vigano', rimasta gravemente ferita ieri in un incidente stradale che si e' verificato in tangenziale est nei pressi di Carugate, nel milanese. Dopo lo schianto contro un guardrail la 32enne, che abitava in provincia di Monza, era arrivata gia' in coma all'ospedale Niguarda di Milano, dove e' deceduta oggi.



Stando a quanto ricostruito, l'auto che guidava, per cause da accertare, ha sbandato ed e' andata a sbattere contro il guardrail.