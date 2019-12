La R-Evolution di Salini per FI: "Under 35 e basta beghe politiche"

Ieri Affaritaliani.it Milano aveva evidenziato in un articolo (qui il link) come il momento di difficoltà di Forza Italia passasse anche attraverso le dinamiche che avevano interessato i 15 congressi del partito che si sono svolti in provincia di Milano. I congressi si sono tenuti, salvo poi essere arrivata ai probiviri un'ondata di ricorsi che ha spinto quelli che si possono definire come i 'giudici' per i fatti interni del partito a dichiarare nulla la convocazione delle assemblee. In merito a questo articolo è arrivata alla redazione una lettera, che riportiamo in calce, del segretario regionale FI, Massimiliano Salini, dove spiega il suo punto di vista sulla questione dei congressi e della delicata fase che sta attraversando il partito di Berlusconi.

LA LETTERA DI MASSIMILIANO SALINI AD AFFARITALIANI.IT MILANO

"Caro Fabio, spiace leggere quanto riporti nel tuo articolo “In FI congressi maledetti. Dopo averli fatti, subito annullati”. Spiace perché in un momento di difficoltà del partito, in un momento in cui ci sarebbe bisogno dell’energia e dell’impegno di tutti per creare momenti di discussione e di coinvolgimento alcuni perdono tempo in pastoie burocratiche al solo scopo di difendere la loro posizione. Lo farò anche io, brevemente, nello spazio che mi concederai, ma solo per dovere di verità. È compito dei Probiviri nazionali decidere se validare o meno i congressi e non a quelli regionali a cui si sono erroneamente rivolti i ricorrenti così come riportato dallo statuto di Forza Italia all’articolo 52, non si può quindi dire come fanno che i congressi siano stati annullati. La discussione però non può essere questa, io non voglio perdere tempo dietro situazioni che non interessano i cittadini, il lavoro da fare è molto. Sabato, in un evento molto partecipato con 500 persone presenti, abbiamo presentato la nuova segreteria del partito (età media 34 anni) che avrà il compito di connettere i territori con le istituzioni, abbiamo lanciato molte iniziative come la piattaforma “R-Evolution” e infine promosso un tour in tutte le province lombarde che si concluderà a maggio a Milano. La strada che dobbiamo percorrere per riportare Forza Italia al centro della politica italiana è lunga e non semplice, ne siamo tutti coscienti ed è per questo che mi appello a tutti quelli che hanno il coraggio e la voglia di mettersi in gioco per costruire e non distruggere. Un saluto. Massimiliano Salini"