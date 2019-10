Lavoro nel credito e nella finanza, le opportunità maggiori sono a Milano

Lavorare nel credito e finanza, 50 mila entrate in Lombardia, prime Milano, Brescia, Bergamo, Varese e Monza Brianza. Se consideriamo il settore amministrativo allargato all’area legale e al controllo di gestione, le entrate lavorative annuali a Milano sono di quasi 30 mila nell’anno 2018, il 7% di tutte le entrate milanesi, 394 mila, quasi una su dieci. Lo stesso dato in Lombardia è del 5,5%, con 50 mila entrate su 918 mila e in Italia del 4,5%, con 207 mila entrate su 4,6 milioni, circa una su venti. A Milano i dirigenti entrati nel 2018 nell’area amministrativa sono stati il 53% rispetto alla prevalenza di impiegati in Italia col 58% e in Lombardia con 54%. Seconda per entrate nella finanza Brescia con 5 mila, terza Bergamo con quasi 4 mila. Seguono con 3 mila Varese e Monza Brianza, con 2 mila Como. Alto a Lecco il peso su tutte le entrate, 1.470 su 26 mila, il 6% circa, poco meno di Milano, quasi una su dieci. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati 2018 del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con ANPAL.

Imprese soddisfatte del credito secondo l’ Indagine di Unioncamere Lombardia sulle imprese dell’industria e dell’artigianato. Si ricorre per investimenti produttivi, per oltre una impresa su tre e per liquidità e cassa circa per il 40%. Giudizio positivo in generale, migliore per il tipo di strumenti finanziari, i tassi, i tempi e meno positivo per condizioni accessorie, costo complessivo, garanzie richieste. Circa due imprese su dieci segnalano infatti come criticità l’aumento dei costi accessori e delle garanzie richieste. Per metà delle imprese la prima fonte è l’auto finanziamento, pari al credito bancario.

Lavorare nel settore finanziario e assicurativo: le maggiori opportunità sono a Milano. All’interno del comparto finanziario e gestionale, se si guarda al settore della finanza, credito e assicurazioni, con circa 10 mila entrate previste in un anno, Milano rappresenta il 77% del totale lombardo che è di oltre 13 mila, un quarto circa di quello italiano che raggiunge quota 43 mila. Più alta a Milano anche la percentuale di giovani fino a 29 anni, il 38,3% delle entrate previste rispetto a una media italiana del 34%.

Lavorare nel settore finanziario e assicurativo, donne richieste, servono competenze digitali e tecnologiche. Tra le regioni con maggiori entrate nel settore, oltre alla Lombardia prima con il 31,2% del totale nazionale, ci sono il Lazio (15,4%) e l’Emilia-Romagna (10,3%). Il 24% dei nuovi posti di lavoro è in preferenza dedicato a figure femminili. Le competenze maggiormente richieste per i nuovi assunti? Un’alta capacità di risoluzione dei problemi nel 72% dei casi e molta flessibilità e adattamento (85%). Richieste anche buone competenze digitali (84%) e capacità di applicare tecnologie 4.0 (46%).