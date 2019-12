Lega, Fontana: "Non ho dubbi su specchiatezza di Bruno Galli"

"Ho appreso questa notizia, conosco troppo bene Stefano Bruno Galli per avere dei dubbi sulla sua specchiatezza, quindi si difendera', fara' quanto di sua competenza e la magistratura altrettanto". A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana , rispondendo a una domanda sull'inchiesta per i fondi alla Lega che vede indagato l'assessore lombardo Stefano Bruno Galli. "Sono assolutamente tranquillo circa l'esito", ha aggiunto Fontana a margine del seminario internazionale su Milano Cortina 2026 in corso a Palazzo Pirelli.

Galli risulta da ieri indagato dalla procura di Genova nell'ambito dell'inchiesta sul presunto riciclaggio di parte dei 49 milioni dei Fondi della Lega. L'accusa ipotizzata nei confronti di Galli - nella sua qualita' di presidente dell'Associazione Maroni Presidente - e' riciclaggio. A Galli, oltre al provvedimento di perquisizione e sequestro, e' stato notificato un avviso di garanzia "per aver compiuto - si legge in una nota della procura di Genova - operazioni su una parte delle somme di denaro provento dei reati ex art. 640 bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) commessi da Umberto Bossi e Francesco Belsito attraverso l'associazione 'Maroni presidente'". Le perquisizioni svolte dagli uomini del Nucleo di polizia Economico-finanziaria di Genova hanno riguardato anche la 'Boniardi Grafiche' di Milano e la 'Nembo srl' di Monza, due societa' che hanno prestato i loro servizi per le campagne elettorali della Lega.

"In merito alle indagini che riguardano un'associazione che porta il mio nome preciso di non aver mai avuto in essa alcun ruolo gestionale né operativo. Sono tuttavia certo della correttezza della gestione da parte del presidente e dei consiglieri", commenta così su Facebook l'ex governatore della Lombardia ed ex segretario leghista, Roberto Maroni, l'indagine in corso.