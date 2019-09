Lodi, Superenalotto: non è stata ancora riscossa la vincita da 209 milioni

Non si è ancora presentato a riscuotere la sua maxivincita il fortunatissimo (o la fortunatissima) neomilionario che il 13 agosto scorso ha azzeccato la combinazione vincente del Superenalotto giocando una scheda da due euro al bar tabacchi Marino di Lodi. Il "sei" gli ha fruttato la cifra record di 209 milioni di euro, che, al netto della commissione del 12 per cento, significano 184 milioni di euro esentasse. A patto di andare a riscuotere la vincita. Fatto che non è ancora avvenuto, come racconta il quotidiano Il Giorno di oggi. La vincita non può essere riscossa naturalmente al tabacchi stesso ma in uno dei due uffici Sisal tra quello di Milano e quello di Lodi. Si tratta della giocata più fortunata nella storia delle lotterie. I titolari del tabacchi, preso ora d'assalto da curiosi e giocatori, dichiarano di non avere idea di chi possa essere il vincitore.