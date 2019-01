Lombardia: al via iter per istituzione bandiera Regione

Al via in Regione Lombardia l'iter della legge per "l'Istituzione ed adozione della bandiera e della fascia della Regione Lombardia". E' stato infatti approvato oggi in commissione regionale Cultura il pdl che adottera' a tutti gli effetti la Rosa Camuna argentea su sfondo verde, che gia' sventola su tutti i pennoni regionali, come bandiera ufficiale della Regione Lombardia.

Primo firmatario del provvedimento e' il presidente della commissione Cultura del Consiglio regionale, Curzio Trezzani (Lega). A votare a favore sono stati centrodestra e Pd, mentre il M5s si e' astenuto. "Sono molto soddisfatto di questo primo passaggio - ha dichiarato Trezzani - perche' il progetto di legge che ho presentato dotera' finalmente anche la Lombardia di una bandiera ufficiale. Sembra strano ma nei fatti non e' mai stata istituita ufficialmente una bandiera per la nostra Regione".

Insieme alla bandiera nasce anche la fascia, come gia' per sindaci e presidenti di provincia, da far indossare ai presidenti di giunta e Consiglio regionale durante le manifestazioni. Il prossimo passaggio sara' l'approvazione del progetto di legge di Trezzani in commissione Affari istituzionali, mentre l'approdo in aula e' previsto per martedi' 29 gennaio.