Lombardia, ancora un morto sul lavoro: operaio precipita a Cremona

Un uomo di 45 anni e' morto in un incidente sul posto di lavoro, precipitando da un'altezza di 7 metri. Il 45enne sarebbe precipitato dal tetto di un capannone industriale. L'episodio, reso noto dell'Areu Lombardia, e' avvenuto a Madignano nel cremonese. Ad accertare il decesso sono stati i soccorsi appena giunti sul posto.

Appena ieri, commentando la recente morte di un operaio a San Giuliano Milanese, la Cisl Milano Metropoli aveva parlato di un "bollettino di guerra". I segretari Eros Lanzoni e Roberta Vaia avevano dichiarato: "Nei primi sei mesi dell'anno in Lombardia si sono contate ben 72 vittime, il 4,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2018. La Cisl di Milano si appella alle associazioni imprenditoriali e alle istituzioni perchè si faccia fronte comune nell'affrontare quella che è ormai diventata una vera e propria emergenza. Servono più investimenti sulla formazione e sulla prevenzione: occorre sensibilizzare maggiormente i lavoratori; bisogna aumentare i controlli ispettivi facendo rispettare le normative di legge. La sicurezza non deve e non può essere considerata come un costo da abbattere". Il conto nel frattempo si aggiorna drammaticamente di settimana in settimana.