Morti sul lavoro, Cisl: "Bollettino di guerra, in Lombardia 4,3% più del 2018"

IMPRESE-LAVORO.COM Milano - "Ormai è un bollettino di guerra": così Cisl Milano Metropoli in una nota con cui commenta l'incidente mortale che ha coinvolto ieri un operaio a San Giuliano Milanese. I segretari Eros Lanzoni e Roberta Vaia dichiarano: "Nei primi sei mesi dell'anno in Lombardia si sono contate ben 72 vittime, il 4,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2018. La Cisl di Milano si appella alle associazioni imprenditoriali e alle istituzioni perchè si faccia fronte comune nell'affrontare quella che è ormai diventata una vera e propria emergenza. Servono più investimenti sulla formazione e sulla prevenzione: occorre sensibilizzare maggiormente i lavoratori; bisogna aumentare i controlli ispettivi facendo rispettare le normative di legge. La sicurezza non deve e non può essere considerata come un costo da abbattere".