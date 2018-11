Maltempo: danni per 35 milioni, la Regione chiederà lo stato di calamità

Lombardia: 35 milioni di danni per il maltempo

In Lombardia "l'assessorato alla Protezione civile ha stimato che i danni per il maltempo sono stati per 35 milioni di euro. Gli interventi sul dissesto hanno dato risultati". Lo ha detto l'assessore all'Ambiente Raffaele Cattaneo a margine di un convegno organizzato dalla Lipu a Milano.

"Gli interventi di contenimento delle esondazioni e le vasche di laminazione -spiega Cattaneo- hanno dato i risultati sperati, prevenendo situazioni come quelle successe in passato". Le stime preliminari dell'assessorato vedono in particolare danni per 18 milioni di euro per la provincia di Brescia, 12 milioni per la bergamasca e 3,5 per la provincia di Sondrio, oltre a importi minori in altre province.

Nel pomeriggio di oggi, intanto, la Regione Lombardia invierà alla presidenza del Consiglio la richiesta dello stato di calamità.