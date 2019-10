Mantova, 26enne senegalese aggredisce con bastone conducente di bus

I militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Viadana, Mantova, ieri hanno arrestato un ventiseienne per aver aggredito con un bastone il conducente di un autobus della tratta Viadana-Reggio Emilia. N.M., nato in Senegal e residente a Poviglio, in seguito ad una discussione con l'autista del bus, l'ha aggredito prima con un pugno, poi lo ha colpito violentemente alla testa con un bastone trovato nelle vicinanze. I carabinieri, intervenuti insieme alla polizia locale di Viadana, hanno fermato l'aggressore ancora nelle immediate vicinanze, e lo hanno arrestato per violenza, lesioni e interruzione di pubblico servizio. Il conducente e' stato trasportato all'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, da dove e' stato dimesso con una prognosi di 7 giorni. L'arrestato sara' processato in mattinata per direttissima.