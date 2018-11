Maullu lascia Forza Italia e va in FdI: "Avete fatto troppi errori"

di Fabio Massa

"Quando nella vita ti accorgi che è il momento di cambiare, servono coraggio e determinazione. E anche se può essere difficile, quel momento va affrontato": così esordisce la lettera che, come può riferire Affaritaliani.it Milano in anteprima, Stefano Maullu, europarlamentare di Forza Italia, già assessore regionale e "nominato" dalla politica alla guida di Tangenziale esterna, sta scrivendo a tutti i suoi sostenitori per annunciare quanto Affari aveva anticipato alcuni mesi fa: la sua uscita da Forza Italia e l'ingresso contestuale in Fratelli d'Italia. L'addio di Maullu è motivato dal fatto che assai difficilmente avrebbe mai potuto rientrare nel Parlamento europeo stante l'attuale forza degli azzurri. Peraltro, dopo aver beneficiato a lungo delle reti di rapporti garantite dalla compagine di Berlusconi, dovrà adesso dimostrare agli uomini di Giorgia Meloni di essere in grado di portare consenso.

"Sono stati commessi errori che hanno allontanato una gran parte dell'elettorato, non è stata costruita una leadership credibile che potesse portare avanti nel tempo il grande lavoro di Silvio Berlusconi a cui va tutto il mio ringraziamento". continua la lettera di Maullu, mettendo così sul banco degli imputati la segretareria regionale e dunque Mariastella Gelmini , che pure nel passato gli aveva garantito posizioni e prosceni di assoluto rilievo.

fabio.massa@affaritaliani.it