Migranti, Sala: 1000 clandestini rimpatriati da Milano



Quest'anno da Milano "sono stati rimpatriati mille immigrati clandestini, non mi risulta che un tasso del genere ci sia in altre citta' italiane. Siamo per le braccia aperte, ma con il rispetto delle regole". A dirlo e' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine del comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico in Prefettura a Milano.



"Stiamo ai risultati - ha sottolineato Sala con enfasi - i dati sulla criminalita' sono sempre in decisa diminuzione. E questo e' il primo punto. Sugli sgomberi e sui luoghi occupati c'e' stata grande attivita' con un tasso di recupero degli alloggi sfitti che non si vedeva da anni". "Mi risulta che il quadro che emerge (aumento della popolazione, economia, turismo, investimenti) faccia pensare che tutti insieme abbiamo fatto un buon lavoro - ha concluso -. E abbiamo la capacita' di migliorare ancora".