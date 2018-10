Vision of Super, il brand milanese che spopola tra i rapper

Sfera Ebbasta, junior Cally, Gbit, Federico Schwartz...sono solo alcuni dei rapper che indossano Vision of Super, il brand nato dall’idea del giovane milanese Dario Pozzi.

Vision of Super è il nuovo brand milanese di streetwear che sta spopolando tra rapper e influencers, molto amato tra i giovani e non solo.

Nato nel 2017 da un’idea del trentenne lombardo Dario Pozzi (già fondatore di Delicatezzen), il brand si posiziona nel settore del luxury-streetwear, ma con un prezzo più popolare. “Il nome - racconta Dario Pozzi ad affaritaliani.it - deriva dal voler creare qualcosa di “super” alla visione di tutti. Il modello iconico è la “flames t-shirt” - la t-shirt con le fiamme - venduta in diverse varianti colore che ha permesso al brand di creare un forte hype e un simbolo di riconoscibilità all’interno del panorama dello streetwear. VOS vuole contraddistinguersi per il suo concetto visionario: unique, limited and exclusive”.

La Flames, con stampa a 360° su entrambe le maniche, è stata indossata da Sfera Ebbasta, Junior Cally, Gbit, Federico Schwartz, Tano...

Il brand è distribuito nei migliori negozi del mondo come Excelsior, Folli Follie, G&B, Wise, Lidia Shopping, Eraldo, Takashimaya, Tsventsoy, Artifacts…

A breve verrà realizzato un popup store in Rinascente a Milano e sono in programma diversi eventi in collaborazione con gli store.

