Milano, approvato il Pto 2019-21: previsti 1,3 mld per lavori pubblici

La Giunta del comune di Milano ha approvato il nuovo Piano triennale delle opere pubbliche del 2019-2020-2021, per una previsione di spesa cumultata nell'arco di tempo pari a circa 1,34 miliardi di euro. Per l'anno in corso la stima dei costi e' pari a 99,386 milioni di euro, in virtu' della nuova normativa ministeriale che impone di indicare per le opere scelte la previsione di spesa effettiva divisa per annualita', e non piu' il loro importo complessivo, come invece avveniva in passato.

"Arrivati a meta' mandato e avendo deciso di procedere con progetti di opere inserite nei Pto degli anni precedenti, a volte anche molto indietro nel tempo, dobbiamo concentrarci ora sulla fase di realizzazione. Il 2019 sara' un anno di gare e di cantieri, anche per arrivare a concretizzare gli interventi che la citta' aspetta da tempo", ha detto l'assessore alla Casa e ai Lavori pubblici Gabriele Rabaiotti. Il cuore degli investimenti e' dedicato all'impegno di manutenzione, svecchiamento, adeguamento alle piu' recenti normative in tema di sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche di tutto il patrimonio pubblico, dalle scuole alle strade, dal verde agli edifici, che siano uffici o immobili destinati ad altri scopi, oppure case popolari, per le quali prosegue intanto il finanziamento del Piano sfitti. Potenziate rispetto all'anno scorso le aree ambiente ed energia, verde e arredo urbano, edilizia scolastica, mentre gran parte delle risorse complessive, la meta' circa nel triennio, e' destinata alla mobilita', tra interventi di messa in sicurezza, manutenzione, recupero di funzionalita', automazione del sistema di trasporto urbano e incremento della capacita' di trasporto delle metropolitane (in particolare M2).

Si procedera' inoltre alla riqualificazione di molte strade cittadine, al ripristino e al completamento di itinerari ciclabili (nella zona Greco/Bicocca/Testi, tra i piazzali Bacone e Piola), alla progettazione di corsie preferenziali in sede protetta (come quella per le circolari filoviarie da piazza Cappelli a via Tertulliano, o quella nel tratto Pergolesi-Piccinni). Entra nel Pto anche l'itinerario ciclabile Eurovelo 5, nella tratta Naviglio Pavese-Duomo-Sempione-Molino Dorino, di cui fa parte anche la riqualificazione di piazza Firenze, che tra l'altro comprende, oltre alla formazione di una nuova pista ciclabile, il rifacimento di parte dei marciapiedi e dei percorsi pedonali, l'adeguamento degli impianti semaforici e di illuminazione. Previsti interventi di riqualificazione in cinque spazi pubblici, sulla scia di quelli gia' realizzati in piazza Dergano e in piazza Angilberto e aree circostanti, che dopo una prima sperimentazione saranno sottoposti a verifica ed eventuali adeguamenti. Gli altri interventi sono indicati in via Padre Luigi Monti, vicino all'ospedale Niguarda, dove insistono alcuni palazzi di case popolari, via Padova nel tratto tra via Giacosa e via Cambini, un pezzo di citta' ad alta densita' abitativa, e largo Balestra, a sud di via Giambellino.

I lavori di riordino e di riqualificazione riguarderanno tutta Milano, dal quartiere Lorenteggio (bonifica dell'area di via Giambellino 129, lavori per la nuova biblioteca in via Odazio) al quartiere Adriano, passando per i quartieri Erp di via Saint-Bon e di via Cilea, alla messa in sicurezza dell'area di via Idro, per arrivare ai primi lavori per la risistemazione di piazza Castello. Partiranno i cantieri per la realizzazione del Casva, il Centro di alti studi visivi, nel quartiere Qt8, per l'ampliamento della biblioteca Bonola di via Quarenghi, per il rifacimento dell'Arena civica, per il padiglione d'infanzia nell'area del nuovo Parco urbano Biblioteca degli alberi, tra la passeggiata Veronelli e l'edificio di Beni Stabili, che avra' una superficie di 500 mq distribuita su piu' livelli e sara' una ludoteca destinata in particolare a bambini con disabilita', con un giardino dedicato e progettato in modo integrato con il Parco. Sempre nello stesso spazio, e' prevista anche la realizzazione di un centro civico. In programma, infine, anche l'adeguamento impiantistico-edilizio e l'ampliamento della capacita' ricettiva della Casa di accoglienza 'Enzo Jannacci' di viale Ortles, la ricostruzione di cava Aurora al Parco delle cave, la riqualificazione dell'edificio 'Piramide' al cimitero Maggiore, la demolizione dello stabile di via Sammartini (ex mercato del pesce), sulla cui area verra' in seguito costruito un nuovo centro civico, il cantiere per la nuova scuola media di via Adriano. L'area della scolastica, complessivamente, e' anch'essa molto consistente e, tra manutenzione di edifici esistenti e nuove realizzazioni, ammonta a quasi 150 milioni.