Milano, bimbo ucciso dal padre piangeva perchè aveva i piedi bruciati

Agghiacciante la confessione di Aljica Hrustic, 25 anni,di origini croate, arrestato per avere ucciso suo figlio Mehmed di 2 anni e 5 mesi in zona San Siro: "Quando sono tornato a casa ho provato a dormire, ma non riuscivo perché lui si lamentava continuamente, allora mi sono alzato e gli ho dato dei pugni, forse anche dei calci... Sì ho visto che rantolava, non respirava... poi sono uscito, ma non pensavo che stava morendo, sono uscito in macchina e poi dopo... ho chiamato i soccorsi". Secondo quanto emerso, il piccolo quella notte si lamentava perchè il padre gli aveva bruciato i piedini con l’accendino. Questo il motivo per cui il suo cadavere è stato trovato con i piedi fasciati da garze messe dalla madre. Che ha subito indicato il marito come responsabile dell'omicidio. Nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia per stabilire quante e quali violenze e torture il bambino avesse subito dal padre. Sul suo corpo c'erano lividi ovunque. In Questura l’uomo ha anche ammesso diavere fatto uso di droga prima di colpire a morte il bambino.