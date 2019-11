Milano, Fratelli Rossetti apre uno store in Galleria Vittorio Emanuele II

Fratelli Rossetti aprirà un negozio per la prima volta in Galleria. Al termine della gara con asta pubblica, il noto marchio di calzature si è aggiudicato, in via provvisoria, i 150 metri quadrati del secondo lotto ricavato dai locali attualmente in uso a Tim. Fratelli Rossetti, informa la nota del Comune di Milano, ha vinto con un’offerta di 550mila euro di canone annuo su una base d’asta di 277.500. Premiata, col il massimo del punteggio di 60 su 100, anche l’offerta tecnica e merceologica. Il nuovo negozio occuperà una porzione dell’attuale spazio in uso a Tim, il cui contratto d’affitto scadrà durante il primo semestre del 2020. Le altre due vetrine, assegnate con un’asta all’incanto negli scorsi giorni con un’offerta massima di 1,9 milioni di euro, ospiteranno invece il marchio Armani.