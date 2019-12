Milano e l'Italia, una storia di innovazione: Sala e Pezzi a Idn. FOTO

Milano e l'Italia, una storia di innovazione: Sala e Pezzi a Idn

Italia Direzione Nord: incontro conclusivo con il sindaco Giuseppe Sala e l'imprenditore Andrea Pezzi. Milano e l'Italia, una storia di innovazione.

Cosa pensa Beppe Sala, sindaco di Milano, delle Sardine? “Delle Sardine dobbiamo capire ancora molto, dobbiamo dar loro del tempo. Penso che andiamo nella stessa direzione, ma facciamo cose diverse. Aspetto a dare dei giudizi. Mi piace quello che fanno. Li guardo con grande attenzione. Detto questo ora non si sa quali saranno le istanze che porteranno avanti e su cui saranno intransigenti. Sui quei temi si potrebbe trovare un accordo? Ora non si può dire.” “Il Paese – continua Sala - è in una situazione gravissima. Con crescita zero. Voglio appartenere a una sinistra che non si accontenta di essere giusta, ma a una sinistra che vuole vincere, che porti a casa obiettivi e risultati.”

Sul momento politico, sulle sfide da affrontare e sul modo di fare politica Sala aggiunge “Sono abituato, forse per la mia formazione manageriale a fare prima di dire o a dire solo quando si è certi di poter fare. Lo ius soli, lo ius culturae, come anche una maggiore autonomia di Milano sono temi importanti, ma ne voglio parlare solo quando sono sicuro che ci sono le condizioni e lavoro affinché ci siano le condizioni affinché si possano verificare.” "A Milano sento molto il tema delle infrastrutture, delle scuole in particolare." Per il sindaco anche la questione ambientale è molto delicata. Secondo Sala oggi il punto di crisi è della politica nazionale più che locale. Una politica nazionale che non spiega ai cittadini la visione da seguire e come va perseguita, anche facendo o imponendo scelte impopolari. A livello di strategie politiche ampie calate nella realtà, Sala ritiene che sia "indispensabile un confronto, anche duro se necessario, tra istituzioni ed aziende". Il contrario dell'atteggiamento di chi "si stupiva magari del fatto che la sinistra parlasse con le banche"

L’innovazione spesso nasce da un fallimento. Quali fallimenti hanno avuto Andrea Pezzi, imprenditore e innovatore, e Beppe Sala. “Quello del vincere e del fallire è il problema culturale. Io vedo il fallimento come una grande opportunità. Tra le cose che ho sbagliato, o meglio quelle con cui mi sono confrontato, c’è una storia di leggerezza e superficialità nel mio passato.” E Sala quando ha fallito? “Quando sono uscito da Telecom Italia, ho capito che avevo sopravvalutato la mia forza e la fiducia nei miei confronti. In Expo invece oggi posso dire che ho sbagliato davvero poco. Sul ruolo da sindaco aspettiamo a fare i conti alla fine del mandato"

Una riflessione anche sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026 da parte del primo cittadino: "Dall'esperienza di Torino c'è molto da imparare. Sono stati bravi nell'organizzare l'evento ma c'è stato poi un problema di legacy e hanno perso lo slancio che l'evento aveva dato alla città".

Sala: "San Siro, voglio essere sicuro che non si possa salvare"

A margine del confronto, Sala ha parlato con i cronisti di San Siro: "Non voglio essere radicalmente contrario all'idea dell'abbattimento di San Siro, sarebbe una cosa di scarso buon senso. Ma voglio essere sicuro che non si possa salvare". "Mi pare che il passo avanti di oggi sia che si va a considerare di fare un'analisi tecnica sul fatto che una soluzione ci sia. Poi se saremo tutti convinti che sia una follia perche' costa troppi soldi salvare San Siro, assolutamente" ha spiegato il sindaco. "Bisogna trovare una formula che non ci faccia perdere radicalmente rispetto alla situazione attuale, dove abbiamo un patrimonio e delle entrate annuali. E' tutto qua e credo che si possa trovare un punto di arrivo comune".