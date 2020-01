Milano, rissa alla festa di Capodanno: 23enne colpito a bottigliate: grave

Milano, rissa alla festa di Capodanno: 23enne finisce in ospedale

Un ragazzo di 23 anni è finito in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato preso a bottigliate durante la festa di Capodanno. L'allarme è scattato in un capannone di via Mecenate, al civico 76, lo stesso che ospita uno dei due Centri di produzione della Rai dove vengono girati tanti programmi di successo per la tv di Stato.



La rissa sarebbe avvenuta poco prima dell'alba, quando sono stati chiamati i soccorritori per il giovane che versava in gravi condizioni - e che è stato portato in codice rosso al Policlinico - ma ancora la dinamica dei fatti deve essere chiarita dalle forze dell'ordine che si sono subito attivate. In particolare i carabinieri sono dovuti intervenire con 14 pattuglie.