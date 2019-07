Milano, Sala: su abbattimento Meazza dibattito politico in consiglio comunale



Sul possibile abbattimento dello Stadio di San Siro si aprira' un dibattito politico. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala interpellato dai giornalisti a margine del suo intervento al 40esimo anniversario dell'omicidio dell'avvocato Giorgio Ambrosoli al Palazzo di Giustizia. Dal punto di vista delle societa' - ha precisato Sala - quando parlano di riqualificazione dell'area "e' ovvio che immaginano lo spazio dove oggi c'e' San Siro. Credo si aprira' anche un bel dibattito politico. Su una cosa del genere, che ci piaccia o meno, lo stadio di San Siro ha un ruolo importantissimo"



Il primo cittadino ha aggiunto che prima e' necessario "capire tecnicamente i contenuti della proposta e poi andare in Consiglio comunale. E' un tema su cui credo sia importante che anche il consiglio dia la sua indicazione, non e' certamente un tema da vedere come rapporto tra le societa' e sindaco o giunta ma il consiglio dovra' avere un ruolo importante". E a chi gli ha fatto notare che e' previsto che la cerimonia di apertura delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2026, si svolga allo stadio Meazza Sala ha ripetuto che "questa e' una promessa nel dossier e credo sia difficile non mantenerla".