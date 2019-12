Morta per meningite: pm Brescia indaga per omicidio colposo

Il sostituto procuratore di Brescia questa mattina ha aperto un fascicolo a carico di ignoti con l'accusa di omicidio colposo per indagare sulla morte di Veronica Cadei, 19enne studentessa di Villongo (Bergamo) che frequentava la facolta' di Matematica della Cattolica di Brescia. La giovane e' morta ieri mattina al Civile di Brescia stroncata da meningite di tipo C. Il pm bresciano ha disposto l'autopsia sul corpo della giovane e vuole chiarire le cause del contagio. Nelle prossime ore saranno chiamati in Procura i genitori a sommarie informazioni insieme ad amici e parenti.