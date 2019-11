"Nuovo stadio, un'opportunità per la città": il convegno di Milano Merita

"Nuovo stadio, un'opportunità per Milano": questo il titolo del convegno promosso da Milano Merita per discutere attorno ad uno dei temi più caldi della politica milanese. E' di ieri la risposta inviata dal Comune di Milano a Milan e Inter con la quale si ribadisce la necessità di rivedere il progetto ed in particolare le sue volumetrie. L'appuntamento è per venerdì 22 novembre alle 21 alla sala del Peso dell'Ippodromo, in Piazzale dello sport. Invitati come relatori Adriano Galliani, ad del Monza e storico dirigente del Milan, Alessandro Zoppini, Jacopo Moggi del team Populous e Massimo Roj ed Ezio Rendina del gruppo Manica, ovvero le due realtà che hanno presentato i progetti finalisti. Presenti anche il consigliere di municipio 7 Mario Moscheo ed il consigliere comunale Alessandro De Chirico, modera il giornalista Filippo Tramontana, conclusioni affidate all'assessore regionale Giulio Gallera.