Olimpiadi 2026, Cio: "Felici che Governo italiano supporti"

"Ovviamente siamo felici che il governo italiano abbia gia' annunciato il supporto". Lo ha detto oggi Octavian Morariu, presidente della Commissione di Valutazione del Comitato olimpico internazionale, riferendosi all'appoggio espresso alcuni giorni fa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Morariu ha parlato dal Lugnet Nordic Centre, il centro dello sci nordico di Falun, in occasione del tour attraverso i siti indicati nel masterplan dalla candidatura di Stoccolma-Aare per i Giochi olimpici e Paralimpici invernali per i quali concorre anche l'Italia con la coppia Milano-Cortina d'Ampezzo e l'aggiunta di alcune localita' di Trentino ed Alto Adige.

A Falun e' stato trattato anche il tema delle garanzie che dovranno essere consegnate entro il 12 aprile per entrambe le candidature. Christophe Dubi, direttore esecutivo del CIO per le Olimpiadi presente in Svezia, ha lasciato intendere che il termine potra' essere posticipato. Gli sport del ghiaccio, in caso di assegnazione dei Giochi alla Svezia, si terranno a Stoccolma, mentre gli sport della neve tra Aare, Falun e Oestersund, e slittino, bob e skeleton a Sigulda in Lettonia, raggiungibile solo in aereo. I villaggi olimpici previsti sono quattro. Per il momento il governo svedese non ha dato ne' supporto ne' garanzie alle Olimpiadi, a differenza della Regina Silvia che ha detto di sostenere la candidatura di Stoccolma e Aare. Dubi ha aggiunto che "secondo Richard (Brisius, presidente della candidatura svedese, ndr), il governo e' molto positivo e sta andando nella direzione giusta". Per il momento il governo svedese non dato comunicazione del suo sostegno ai Giochi.