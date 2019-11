Olimpiadi 2026, Novari nominato CEO Fondazione Milano-Cortina

Vincenzo Novari e' stato designato all'unanimita' ceo del Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. A dare l'annuncio è stato il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora. "Crediamo che abbia tutte le qualita' per fare un buon lavoro", ha aggiunto Spadafora. Novari e' nato a Genova nel 1959, e' laureato in Economia Aziendale ed e' ex amministratore delegato di 3 Italia.