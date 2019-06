Politecnico: presentata la nuova laurea magistrale in Food Engineering

Il Politecnico di Milano lancia un nuovo corso di laurea magistrale in Food Engineering, in collaborazione con sette imprese ed enti del settore. "Bisogna ripartire dall'eredita' di Expo per innovare un settore centrale per l'economia locale, tra i piu' grandi protagonisti del Made in Italy - ha detto il Rettore, Ferruccio Resta - agricoltura di precisione, tracciabilita' dei prodotti, sicurezza alimentare, logistica e controllo della filiera, sono tante le risposte che la tecnologia puo' dare ai cambiamenti in atto. Risposte che partono dalla formazione di professionisti capaci di orientare la bussola tra competenze tecniche e gestionali, chimiche e agroalimentari. Il Politecnico di Milano, in collaborazione con le imprese, disegna un nuovo percorso di laurea che guarda al futuro" Il Corso e' stato presentato stamattina dal Rettore, da Antonio Boselli, Presidente Confagricoltura Lombardia, dal Vicesindaco del Comune di Milano con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo, dall'Assessore all'Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia Fabio Rolfi.

Il nuovo Corso, attivo dal prossimo anno accademico 2019/2020, sara' in lingua inglese. La nuova Laurea Magistrale - afferma una nota - rappresenta un percorso formativo unico nel suo genere a livello nazionale: un contenitore di competenze politecniche interdisciplinari e trasversali che formera' Ingegneri Alimentari in grado di risolvere i problemi e innovare la catena di valore dell'intera filiera. Il Corso risponde alle richieste di innovazione provenienti dal mondo delle imprese e alla necessita' di potenziamento di un settore sempre piu' strategico per lo sviluppo economico del Sistema Paese.

In dettaglio, il laureato in Food Engineering del Politecnico di Milano sara' uno specialista a 360. Sapra' operare lungo l'intera filiera della produzione, distribuzione e gestione dell'industria alimentare e delle bevande. Utilizzando le proprie conoscenze tecniche ed ingegneristiche avra' una solida preparazione anche metodologica, una formazione fortemente interdisciplinare e una visione di sistema strategica, particolarmente improntata ai temi della produzione di un alimento o di una bevanda confezionati, al supporto alla progettazione di macchine per la produzione alimentare, allo sviluppo di tecnologie per la trasformazione alimentare, alla qualita', alla certificazione, alla sicurezza alimentare e alla progettazione di processi sostenibili per l'industria alimentare, includendo lo studio della vita di prodotto e la riduzione dell'energia associata alla produzione e alla logistica. Il Politecnico sara' supportato da sette partner - Esselunga, Goglio, Granarolo, Nestle', Number1, Unilever Italia, Unitec - compagni di viaggio nell'erogazione di un percorso didattico che offrira' opportunita' concrete, nazionali e internazionali, agli studenti. Sosterranno, inoltre, le attivita' didattiche con seminari, visite tecniche, tesi in azienda, stage e borse di studio. I partner faranno parte inoltre dell'Advisory Board del Corso di Studi.