Prima Repubblica, in vendita il camper di Craxi su cui nacque il "Caf"

Il "mitico" camper di Bettino Craxi, quello a bordo del quale nel maggio del 1989 il segretario socialista firmò a Milano l'accordo del "Caf" con Arnaldo Forlani e la benedizione di Giulio Andreotti, sarà messo in vendita. Lo ha annunciato il proprietario del mezzo, l'imprenditore barese Tommaso Fidanzia che all'epoca fu testimone della storica firma con la quale era riconosciuta pari dignità alle forze politiche del pentapartito, socialisti, socialdemocratici, liberali e repubblicania fianco dei democristiani, per scongiurare l'ingresso dei comunisti a Palazzo Chigi. Il contesto fu quello del 45esimo congresso del Psi negli ex locali dell'Ansaldo. Fidanzia, organizzatore dell'allestimento congressuale, ebbe l'idea del camper per dare a Craxi un luogo in cui poter lavorare con calma, alle spalle del palco principale. "Mi disse “tienilo tu,non venderlo mai”. Ma ora sono passati tanti anni e ho deciso di metterlo in vendita, ancora non ho pensato al prezzo...”, racconta l'imprenditore.