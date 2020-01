Pubblicità di escort proiettate su Palazzo Regione, Pd: "Chi ha autorizzato?"

Pubblicità di escort proiettate su Palazzo Regione, Pd all'attacco

Diventa un caso politico la manifestazione promossa mercoledì 22 gennaio da Escort Advisor: per incoronare le tre sex workers meglio recensite dai clienti nel 2019, infatti, il sito ha proiettato le immagini delle ragazze su tre edifici milanesi. Un palazzo in costruzione in zona Porta Garibaldi in via Tocqueville, quello di Eataly in via Gaspare Rosales e il Palazzo della Regione Lombardia in via Melchiorre Gioia. E proprio su quest'ultimo si accendono ora anche i riflettori dell'opposizione. Con Pietro Bussolati, Pd, che presenterà una interrogazione in consiglio: "Sul Pirellone abbiamo visto le scritte pro Family day, non ci aspettavamo certo di vedere su Palazzo Lombardia la pubblicità delle escort - spiega l'esponente dem -. È vero che il presidente Fontana aveva detto in un'intervista alla Zanzara di Radio 24 di essere favorevole alla legalizzazione della prostituzione e di voler chiedere su questo tema autonomia da Roma, e forse questo è il primo atto concreto".Bussolati aggiunge: "Battute a parte, il fatto è davvero increscioso e vogliamo sapere se la proiezione era stata in qualche modo autorizzata e se qualcuno aveva il dovere di verificare il contenuto del materiale che sarebbe stato proiettato. Peggio ancora sarebbe se la Regione avesse ottenuto una contropartita economica. Mi auguro che non sia così, comunque depositeremo un'interrogazione ".