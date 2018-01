Regione Lombardia, Fontana candidato del centrodestra: "Orgoglioso"

Attilio Fontana

Regione Lombardia, Berlusconi ufficializza: "Fontana candidato del centrodestra"

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha ufficializzato ai microfoni di Giorgio Zanchini su Radio anch'io: "Io credo che in Lombardia il candidato sarà Attilio Fontana perché è stimato, è conosciuto e affidabile. Non c'è nulla che ci allontani da Salvini". "Maroni ha preso una decisione personale. Siamo dispiaciuti; non abbiamo nessun accordo per la presenza di Maroni in un futuro Governo", ha aggiunto Berlusconi.

Fontana al Pirellone: "Orgoglioso di questa battaglia"

Il candidato in pectore ha confermato l'investitura ufficiale dalla sua pagina facebook: "Buongiorno Lombardia! Giornata ricca di impegni". Sul suo profilo "Fontana Presidente" si apprende che la presentazione della candidatura a governatore di Regione Lombardia è in programma domenica prossima alle 11.30 al Caffè Zamberletti, in corso Matteotti 20, a Varese. Oggi stesso Fontana è al Pirellone per incontrare le forze di maggioranza. "Mi fa molto piacere. Sono molto orgoglioso di fare questa battaglia", sono state le sue parole varcando la soglia del Palazzo. "Credo che saranno cinquanta giorni in cui dovremo muoverci molto per incontrare i lombardi, ascoltarli e per trasformare in concretezza le cose che ci chiederanno. Non bisogna temere nessuno - ha detto riferendosi a Giorgio Gori e 5 stelle - bisogna essere coscienti del lavoro e delle proposte che si fanno. Coscienti soprattutto, ed e' una cosa che voglio sottolineare, che le cose che si dicono e si promettono si potranno realizzare".

"Mi fa molto piacere tornare, - ha affermato arrivando a palazzo Pirelli, riferendosi al fatto che e' stato presidente del consiglio regionale tra il 2000 e il 2010 - sono sempre stato affezionato a questo luogo, ho passato dei periodi molto belli della mia vita e spero di passarne altri altrettanto belli". C'e' gia' uno slogan per la campagna? "Non ho voluto pensarci, perche' volevo prima essere certo che sarei stato il candidato centrodestra". Quindi un riferimento allo slogan del suo avversario, Giorgio Gori "Fare, meglio": secondo Fontana, "questo e' un riconoscimento al fatto che prima abbiamo fatto bene". Proprio a Bergamo, citta' di cui e' sindaco Gori, partiranno gli incontri per la campagna, cominciando dalla provincia. "Io sono convinto che si debba cercare di portare avanti le proprie idee e i programmi, poi altri facciano quello che ritengono opportuno fare, decideranno i lombardi se ritengono piu' credibile me, la mia squadra e il mio programma o qualcun altro" ha riflettuto, concludendo: "Credo che in democrazia la cosa bella sia che i cittadini possano scegliere".

"La candidatura? Me lo ha chiesto Salvini a inizio gennaio"

"Sono molto contento, da oggi inizio a lavorare seriamente: ho incontrato gli assessori, oggi incontrero' alcuni consiglieri per capire quali sono i problemi risolti e quelli da risolvere". Cosi' Fontana una volta terminato l'incontro programmato per oggi al Pirellone. Da oggi e' dunque partito il lavoro sui "dossier relativi alle attivita' che sono state fatte e abbiamo iniziato ad affrontare anche le cose nuove che dovremmo mettere in campo". La richiesta di rendersi disponibile per la corsa a Palazzo Lombardia e' arrivata "uno dei primi giorni dell'anno nuovo", e a formularla e' stato lo stesso segretario della Lega: "Me l'ha chiesto Matteo Salvini e non sono svenuto perche' ho un certo autocontrollo". I tempi per la campagna elettorale sono stretti? "Sicuramente il tempo e' un po' poco ma correremo un po' di piu'", ha risposto Fontana ai giornalisti. "Il clima nella Lega e' molto positivo. C'e' entusiasmo e voglia di fare", ha aggiunto l'ex sindaco di Varese. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se la scelta sia ricaduta su di lui anche perche' rappresenta una figura di mediazione fra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini ha risposto: "Questi retropensieri non li conosco: non so perche' mi abbiano scelto, mi illudo che lo abbiamo fatto perche' mi ritengono capace. Se poi ci sono altre questioni non lo so". Ricordando il giorno della proclamazione in via Bellerio, sede del suo partito, la Lega, ha confessato che e' stata una "emozione grandissima". A chi gli ha chiesto di commentare i sondaggi che lo danno in vantaggio ha risposto: "Ho letto e speriamo che le cose vadano in questo senso: ne siamo convinti".

L'ex sindaco di Varese nel pomeriggio sarà ad Arcore, per incontrare Silvio Berlusconi.

Da Maroni a Gelmini un "in bocca al lupo" a Fontana

Così il Governatore uscente Roberto Maroni: "Sono proprio contento. Attilio è un amico, un amministratore capace, onesto e preparato. Sarà un ottimo governatore della Regione Lombardia". Anche Mariastella Gelmini, coordinatore regionale di Forza Italia e possibile pretendente al ruolo di candidata per il centrodestra, ha commentato: "In bocca al lupo e auguri ad Attilio Fontana, il nostro candidato per la guida della Regione. Una scelta importante per il governo regionale che Forza Italia sostiene con tutte le forze. La continuita' con il buon lavoro fatto dalla squadra di Maroni e' il miglior viatico per garantire alla Lombardia, anche per i prossimi cinque anni, una guida sicura. Con Fontana il centrodestra di governo potra' garantire ai cittadini una Lombardia forte e in crescita".