Regione Lombardia: nasce la super holding Aria

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano – E’ il Corriere Della Sera ad anticipare la nascita di una nuova holding regionale. “Le tre società degli scandali fuse in un’unica azienda regionale – scrive il quotidiano di via Solferino - che muoverà quasi 10 miliardi di euro l’anno in gare pubbliche e avrà 600 dipendenti. Cade sotto i colpi della legge 61, che arriverà in direttissima nell’aula del Pirellone il 26 marzo, il sistema di società partecipate al 100% da Regione Lombardia che sono state per decenni il simbolo del governo Formigoni per la costruzione di ospedali in tempi record ma tra scandali giudiziari, per gli acquisti centralizzati e per la pluricontestata tessera sanitaria nelle tasche di ciascuno di noi dal 2003. Il governatore Attilio Fontana , con il suo uomo forte Davide Caparini (assessore all’Economia), cancella le tre spa Centrale Acquisti (Arca), Lombardia Informatica (Lispa) e Infrastrutture Lombarde (Ilspa) per fare nascere una nuova mega Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti (Aria).