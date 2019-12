I 30 milioni di Palazzo delle Scintille per l'edilizia scolastica

Durante i tradizionali auguri di Natale ai cronisti il sindaco di Milano Beppe Sala non ha solamente annunciato la nomina di Paolo Limonta quale nuovo assessore all'edilizia scolastica. Sala ha spiegato che i fondi ricavati dalla vendita del Palazzo delle Scintille, ex Padiglione della Fiera, che sono circa 30 milioni andranno proprio per interventi nell'ambito delle attività del nuovo assessorato, con il quale di fatto si "spacchetta" l'istruzione: da una parte l'educazione, dall'altra l'edilizia.

Sala: "Brexit infausta per l'Europa, ma crea vantaggi a Milano"

Sala ha parlato anche di Brexit: "Non bisogna sottovalutare la Brexit, io sto vedendo già tanti vantaggi per la nostra città", in particolare "c'è un rafforzamento di alcune banche di affari, che è importante anche in termini di assunzioni a Milano".La Brexit resta per il sindaco di milano "una cosa infausta per l'Europa: la giudico negativa, ma sto già vedendo su Milano l'aumento degli investimenti e l'arrivo di persone. Questo tema della reputazione internazionale e della disponibilità a cambiare è quello che vogliono gli stranieri. Stanno arrivando tante persone da Londra, tanti italiani di ritorno ma non solo. Da questo punto di vista anche solo in termini di residenza c'è interesse".

"Milano può lasciare un segno politico importante"

"Si deve sfuggire all'idea che Milano sia una città solo alla ricerca di buona amministrazione. Lo è, ma è anche una città che dal punto di vista politico, in questo momento non semplice e a volte, anche di anti politica, non si vergogna di dire che c'è possibilità di lasciare un segno politico importante nel nostro Paese". Così Sala: "La nostra guida della città è fatta di azioni - continua - ma anche di una importante impronta politica. Non è importante solo la buona gestione ma la buona politica". Il primo cittadino tiene a sottolineare "tre fatti estremamente rilevanti del 2019, che potevano succedere solo a Milano in queste dimensioni: la marcia dei 200 mila di Insieme senza muri; la marcia dei 600 sindaci alla marcia per la Segre; e i 50 anni di piazza Fontana con il presidente Mattarella in consiglio comunale".

Sala: "Necessario aumentare le licenze dei taxi"

Il numero dei turisti a Milano è cresciuto moltissimo, passando da 6 a 10 milioni e basta questo dato a far capire che è necessario aumentare il numero di licenze dei taxi in città. Così Sala: "Il mio appello ai tassisti è al buon senso. Ricevo tante lamentele per la dimensione del parco taxi - sottolinea -. Capisco che il loro è un lavoro difficile, stare in mezzo al traffico non è divertente". Ma la città cresce ed è necessario aumentare il parco taxi. "Siamo favorevoli all'ampliamento di turni, e alle vetture con più licenze, ma questo è un problema che abbiamo e credo si debba intervenire". Su questo argomento, "sono disorientato dall'opposizione della Regione - aggiunge -. Non voglio litigare con Attilio Fontana perché abbiamo molti tavoli aperti e obiettivi che ci uniscono. Però quando si propone un modello autonomistico che vada a dare ancora più spazio alla Regione mi chiedo perché Milano debba chiedere ancora il permesso alla Regione se aumentare i taxi".