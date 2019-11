Sala: "Milano Città Stato? No, è pronta a mettersi a disposizione del Paese"

"Milano rifiuta di immaginarsi come una città stato e vuole mettersi a disposizione del Paese. Milano c'è per un'Italia aperta e fiduciosa e a chiamata, risponderemo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo intervento all'inaugurazione del nuovo campus dell'Università Bocconi. "L'inaugurazione nuovo campus è un segno di orgoglio e di fiducia che Milano vuole restituire all'Italia intera e che vogliamo mettere a disposizione del Paese", ha aggiunto.

All'intervento del sindaco da a fatto eco il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha sottolineato come Milano abbia vissuto un momento di dinamismo prezioso per tutto il Paese. "La costellazione degli atenei di Milano è un patrimonio prezioso per la sua città sindaco Sala, per la sua regione, presidente Fontana, e per l'Italia e per la nostra Europa", ha aggiunto il Presidente della Repubblica nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno accademico 2019\2020 dell'Università Bocconi di Milano. "Il momento in cui pocanzi abbiamo visitato il nuovo Campus e inaugurato una sua parte - ha aggiunto il Capo dello Stato - è un altro momento che sottolinea il ruolo della Bocconi in questa costellazione e nel nostro Paese. La progettazione affascinante di alto valore che abbiamo visto realizzata, la sua piena sostenibilità ambientale e l'apertura alla città raffigurano ed esprimono quello che pocanzi mi ha detto una studentessa, Giulia Gragiulo, che ho incontrato entrando in questo edificio. La studentessa ha rimarcato la centralità dello studenti e il Campus e tutta l'attività della Bocconi sottolineano questa centralità".