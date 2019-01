Sala perde la 'sua' lista civica. Si chiamerà Alleanza Civica per Milano

di Fabio Massa

Si potrebbe chiamare Alleanza Civica per Milano, così dal Consiglio Comunale di Palazzo Marino sparirebbe una volta per tutte la lista "Beppe Sala - Noi per Milano", lista civica milanese di cui attualmente fanno parte, tra gli altri, Franco D’Alfonso e Enrico Marcora.

Alla base del cambiamento, il convincimento, ormai maturato da tempo, che non abbia una funzione politica il gruppo denominato così come è oggi. Anche perché nel passato sia recente che meno recente sono stare varie le occasioni di lite anche pubbliche tra alcuni esponenti della lista e Beppe Sala, a cui la lista è intitolata.

A questo punto è interessante sottolineare che l’Alleanza Civica per Milano andrebbe a replicare a livello locale l’Alleanza Civica per il Nord. Una formazione che si sta creando a partire dalla difesa delle nuove infrastrutture nonché degli interessi del Nord produttivo, in opposizione al governo gialloverde.

