Scuolabus San Donato, sì di Salvini alla cittadinanza ai due alunni egiziani

Scuolabus, sì di Salvini alla cittadinanza ai due alunni egiziani

Scuolabus dirottato a San Donato, sì del ministro dell'Interno Matteo Salvini alla concessione della cittadinanza italiana a Ramy Shehata e Adam El Hamami, i due ragazzi di origine egiziana della scuola media Vailati di Crema che sono riusciti a sventare il tentativo di dirottamento.

«È un grande dono – ha commentato a caldo Adam che ha mandato un messaggio a Ramy, attualmente in vacanza in Egitto – avevo cominciato a perdere la speranza perché nessuno ne parlava più. Invece a mezzogiorno mi hanno chiamato perdirmelo. I miei amici italiani mi hanno fermato mentre tornavo dal campetto per condividere con me la buona notizia. Nella vita quotidiana non cambia nulla perché noi siamo tutti uguali, ma è un grande riconoscimento e mi risolverà tanti problemi di documenti», sono le sue parole riportate dal quotidiano Il Giorno.

Nella richiesta di Salvini si afferma che i giovani hanno "reso eminenti servizi al nostro Paese" e hanno "contribuito, con il proprio gesto di alto valore etico e civico, a sventare la tentata strage, posta in essere il 20 marzo 2019 ai danni di 50 ragazzi sullo scuolabus in marcia lungo la strada provinciale Paullese in San Donato Milanese".

Salvini consegnerà anche la medaglia d’oro al valor civile alla scuola: «Con straordinario coraggio ed eccezionale spirito di iniziativa il personale docente e non docente e i 51 studenti fronteggiavano il conducente dell’autobus allertavano i Carabinieri e riuscivano a liberarsi. Splendido esempio di generosa solidarietà e straordinaria abnegazione, orientati alla difesa del più alto valore della vita umana». Ora manca solo la firma del presidente Sergio Mattarella.