Sea interessata a Sacbo? Gori: "Sala me lo ha escluso"

Sea interessata ad acquisire Sacbo? L'ipotesi è stata pubblicata oggi dal Sole 24 Ore e vedrebbe uno scenario in cui la società che gestisce gli aeroporti milanesi compra quella che gestisce l'aeroporto di Orio al Serio. Sulla vicenda è tuttavia intervenuto il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che ha dichiarato: "Ho parlato con Beppe Sala questa mattina e il sindaco di Milano ha smentito categoricamente la possibilita' che esista o sia in fase di redazione uno studio per l'acquisizione di Sacbo da parte di Sea".

E Sala su twitter conferma: "Non c'è mai stata sul tavolo un'ipotesi di acquisizione di Sacbo da parte di Sea. Pertanto le notizie apparse oggi su Il Sole 24 Ore sono totalmente prive di fondamento".