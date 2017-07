"Sos adolescenti e bambini in estate", le dirette facebook di Family Health

Teenager e smartphone

Una diretta facebook con esperti per aiutare i genitori ad intercettare i segnali di disagio dei loro figli: è l'idea lanciata con Family Health - progetto digitale della Società BioMedia pensato, come recita il comunicato, "per attivare in ogni famiglia la cultura della prevenzione – offre a tutti la possibilità di seguire e intervenire in diretta su alcuni temi legati al mondo dell’adolescenza e dell’infanzia con alcuni dei più noti esperti del settore". Due date dunque per chiedere consigli, chiarire dubbi o semplicemente ascoltare per poi mettere in pratica, in dialogo con due medici e un educatore nel live dedicato alla prevenzione.

Il periodo scelto, quello estivo, non è casuale: "E' bene ricordare che i bambini non mandano in vacanza i piccoli fastidi legati al caldo e al mare, mentre i più grandicelli danno da pensare, sempre attaccati allo schermo e ai social, a perdersi in chat condividendo immagini, anche intime, per puro gioco".

Giovedì 13 luglio dalle 21 la pagina Facebook di Family Health proporrà la diretta con Alberto Pellai e Ivano Zoppi. Come aiutare i genitori a intercettare i segnali di disagio? E ai ragazzi, che consigli possiamo dare?

Alberto Pellai spiegherà ai genitori perché i ragazzi hanno bisogno di continue conferme e le cercano nel web; fornirà consigli per favorire nei figli la valorizzazione della propria identità, selfie a parte, per comprendere se esiste un legame tra immagine di sé e bullismo.

Con Ivano Zoppi i ragazzi connessi, insieme ai genitori, potranno lavorare sul significato dell’empatia: “Se succedesse a te, cosa faresti?”. Ma anche sul senso di responsabilità: “Quando condividi, conosci le conseguenze?”. Zoppi ricorderà inoltre agli spettatori la chat WhatsApp #adessoparloio, aperta 7/7 h 24 per rispondere in ogni momento a chi si sente vittima di cyberbullismo.

Lunedì 24 luglio dalle 21 sarà la volta di Elena Bozzola che parlerà della “cassetta degli attrezzi per vivere le vacanze con i bambini in serenità" per rispondere, in diretta, alle domande quotidiane di genitori in procinto di partire per le vacanze.

A che età posso prendere l'aereo? Mio figlio soffre di bronchiti ricorrenti, è meglio il mare o la montagna? Mare, è davvero necessario aspettare 3 ore dopo mangiato prima di fare il bagno?

Kit di farmaci e medicazioni: cosa portare? Sabbia e pannolino. Meglio lasciar nudo il bambino, o pannolino/costumino a tutti i costi per rischio infezioni?