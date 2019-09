Milanosport, ripartono i corsi: più di 60 discipline offerte, tante le novità

Stress da fine estate? Il modo migliore per combatterlo è quello di pensare a come trascorrere con brio i prossimi mesi. Con l’autunno e le temperature che scendono, torna la voglia di allenarsi. Lo sa bene Milanosport, da sempre al fianco degli sportivi milanesi. Il 20 settembre partono infatti i nuovi corsi della stagione e ce ne sono per tutti i gusti.

L’offerta di Milanosport quest’anno si compone di più di 500 corsi divisi in 65 discipline: un ventaglio di opportunità che consentirà ai corsisti di scegliere l’attività che meglio si addice alle loro esigenze. Agli sport di base, come il nuoto e il tennis, si affiancano attività più insolite, come il Cross-swim, che combina nuoto e fitness, un allenamento metabolico, ad alta intensità, che permette di aumentare la propria massa muscolare, alternando il nuoto ad esercizi in acqua e all’esterno della vasca. Perfetto per chi vuole bruciare grassi divertendosi.

Per chi invece preferisce fare sport fuori dall’acqua abbinando l’attività cardio a un lavoro di tonificazione ci sono i Corsi di Fitness, che permettono di muovere tutti i muscoli, accrescendo la resistenza, fortificando il cuore e migliorando le doti di equilibrio. Quali? GAG per tonificare e potenziare la muscolatura delle gambe, degli addominali e dei glutei. Fitboxing, che utilizza le tecniche base della boxe per migliorare mobilità articolare, velocità e agilità. Fitness Pilates e Yoga, attività di percezione corporea e benessere fisico improntato sulla corretta respirazione e sull'allungamento muscolare. Ginnastica a corpo libero per sviluppare le capacità motorie principali, ma anche Ginnastica Perineale, che aiuta a prevenire e migliorare tutti i disturbi legati a un malfunzionamento del pavimento pelvico, Ginnastica Posturale per rieducare e correggere la postura del corpo tramite l’allungamento e il rilassamento dei muscoli e Ginnastica punto vita, riservata agli adulti dal 65° anno di età. E poi ancora Joy Fit, attività aerobica coreografata a ritmo di musica completata da esercizi di tonificazione di gambe, braccia, addominali e glutei, ma anche Pancafit, Step&Tone, Stretching, TRX Suspension Training, Zumba sport, Functional Cardio Circuit, tutte discipline indicate per chi vuole migliorare il tono muscolare.

Milanosport registra ogni anno migliaia d’iscritti ai suoi corsi, anche grazie al fatto che si possono trovare attività per adulti, ragazzi, principianti, per mamme (tra cui acquaticità in gravidanza, nuoto gestanti e nuoto neonatale), e per la capacità di proporre discipline meno convenzionali per chi ama le novità.

L’iscrizione ai corsi può essere effettuata online o direttamente presso il centro sportivo d’interesse, dove il personale è pronto a suggerire la disciplina più adatta. Le iscrizioni sono già aperte, per qualsiasi informazione visitare il sito di Milanosport.