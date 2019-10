'Next Gen ATP Finals', Dattoli (Milanosport): il grande tennis torna in città

E' stata presentata questa mattina la terza edizione delle 'Next Gen ATP Finals', che si svolgerà a Milano, dal 5 al 9 novembre nel nuovo impianto 'Allianz Cloud'. Per la prima volta gli incontri si disputeranno in città e non più, come in passato, a Rho-Fiera. Ma non è l'unica novità, ne abbiamo parlato con Simone Dattoli, membro del cda di Milanosport, la società che gestisce l'Allianz Cloud.

Come giudica il ritorno del tennis a Milano?

“Per Milanosport, società del Comune di Milano che si occupa della gestione dei principali impianti sportivi della città, é un grande onore poter offrire – grazie a questo bellissimo e rinnovato impianto – una casa al grande tennis internazionale che da tanto tempo mancava dal centro di Milano”.

Quale è secondo lei il ruolo dell'Allianz Cloud?

“Siamo felici che l'Allianz Cloud mantenga le promesse che aveva nel proprio Dna, e cioè affermarsi come uno spazio polifunzionale al servizio della cittadinanza, che potesse accogliere grandi eventi delle più svariate discipline. E così, dall’inaugurazione dello scorso giugno, gli appassionati di pallavolo, basket, boxe e ora anche tennis hanno potuto ritrovare qui un luogo familiare dove poter ammirare e sostenere i propri sportivi preferiti”.



Molta attenzione è stata data ai giovani

“Ritengo che sia particolarmente simbolico e significativo che un impianto di Milanosport si trovi ad ospitare un torneo che vede protagonisti i giovani campioni di domani. Bambini, ragazzi e giovani attraverso la pratica sportiva possono crescere sani e magari accarezzare il sogno di diventare un giorno degli sportivi come quelli che si sfideranno la settimana prossima su questo campo. Per essere concreti, proprio per consentire di prendere ispirazione da questi giovani campioni e vivere questa bellissima manifestazione, abbiamo pensato fosse giusto consentire ai giovani iscritti ai corsi di tennis partecipare come pubblico a NextGen. Di questo ringraziamo molto anche la Federazione Tennis e Sport e Salute che grazie al proprio impegno hanno consentito che questo fosse possibile offrendo enormi agevolazioni proprio nello spirito che ci accomuna al servizio della pratica sportiva".