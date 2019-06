Tangenti, un'arrestata: "Comi e Caianello parlarono del transito di denaro"

Laura Bordonaro, arrestata nell'ambito dell'inchiesta della Dda, ha dichiarato che in occasione di un pranzo, mentre si svolgeva il congresso del Ppe a fine settembre 2018, Nino Caianiello, personaggio considerato centrale nel sistema di tangenti e appalti truccati, Lara Comi, eurodeputata di FI, e Carmine Gorrasi, ex responsabile di FI a Varese, avrebbero discusso della necessita' di costituire societa' per far transitare soldi destinati in parti a finanziamenti elettorali, in parte a far rientrare del denaro a Caianiello. La Bordonaro è l'ex presidente del cda di Accam, societa' partecipata di gestione dei rifiuti dell'Alto Milanese con sede a Busto Arsizio (Varese) e finita ai domiciliari nella maxi inchiesta del 7 maggio scorso.