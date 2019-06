Tariffe trasporti, seduta Consiglio andata avanti a oltranza fino al mattino

E' andata avanti a oltranza la seduta del Consiglio comunale in cui si doveva discutere delle nuove tariffe dei trasporti pubblici e degli emendamenti presentati (soprattutto dalla Lega e da Silvia Sardone) alla revisione tariffaria. I consiglieri hanno lavorato fino alle 6 e un quarto di questa mattina, discutendo i vari punti in programma per quasi 14 ore di seduta. Nonostante la maratona nottura, maggioranza e opposizione non sono riuscite a trovare un accordo. Se ne tornerà dunque a parlare mercoledi'. Il Consiglio verra' convocato anche giovedi' 20 giugno, quando e' previsto il voto definitivo sulla delibera.